Победитель "Евровидения-2017" помещён в реанимацию

Португальский певец Сальвадор Собрал ожидает пересадки сердца в одной из больниц города Лиссабон.

Состояние здоровья победителя конкурса "Евровидение-2017" португальского певца Сальвадора Собрала резко ухудшилось, из-за чего он был помещён в отделение интенсивной терапии, сообщает издание Vanguardia.

Врачи постановили, что Собрал нуждается в пересадке сердца. Певец ожидает трансплантации, подключённый к аппарату, который поддерживает работу сердца. Сообщается, что певец находится первым в очереди на получение органа.