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Опубликовано 25 сентября 2017, 23:36

Победитель "Евровидения-2017" помещён в реанимацию

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал. Фото &copy; РИА Новости/Виталий Залесский

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал. Фото © РИА Новости/Виталий Залесский

Португальский певец Сальвадор Собрал ожидает пересадки сердца в одной из больниц города Лиссабон.

Состояние здоровья победителя конкурса "Евровидение-2017" португальского певца Сальвадора Собрала резко ухудшилось, из-за чего он был помещён в отделение интенсивной терапии, сообщает издание Vanguardia.

Врачи постановили, что Собрал нуждается в пересадке сердца. Певец ожидает трансплантации, подключённый к аппарату, который поддерживает работу сердца. Сообщается, что певец находится первым в очереди на получение органа.

Собрал одержал победу в песенном конкурсе "Евровидение-2017". У 27-летнего артиста врождённый порок сердца.

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Роман Босиков
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