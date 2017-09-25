Победитель "Евровидения-2017" помещён в реанимацию
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал. Фото © РИА Новости/Виталий Залесский
Португальский певец Сальвадор Собрал ожидает пересадки сердца в одной из больниц города Лиссабон.
Состояние здоровья победителя конкурса "Евровидение-2017" португальского певца Сальвадора Собрала резко ухудшилось, из-за чего он был помещён в отделение интенсивной терапии, сообщает издание Vanguardia.
Врачи постановили, что Собрал нуждается в пересадке сердца. Певец ожидает трансплантации, подключённый к аппарату, который поддерживает работу сердца. Сообщается, что певец находится первым в очереди на получение органа.
Собрал одержал победу в песенном конкурсе "Евровидение-2017". У 27-летнего артиста врождённый порок сердца.