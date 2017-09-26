Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября 2017, 09:54

Playerunknown's Battlegrounds лидирует в чарте продаж в Steam

Цифровой магазин Valve опубликовал отчёт о самых продаваемых играх за прошедшую неделю.

Фото &copy; Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Первое место чарта продаж продолжает удерживать многопользовательский шутер Playerunknown's Battlegrounds. Вторая строчка рейтинга у Divinity: Original Sin II, продажи которой в Steam перевалили за 500 тысяч копий.

image

PUBG — лидер чарта продаж Steam

Фото © Bluehole Studio

На третьем месте расположилось дополнение к космической стратегии Stellaris Synthetic Dawn Story Pack. Обновление вышло 21 сентября.

Дальше идут: Counter-Strike: Global Offensive, Total War: Warhammer 2, Stellaris, NBA 2K18, GTA V, Stellaris: Utopia и Dead by Daylight.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • steam
  • valve
  • bluehole
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar