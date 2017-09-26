Playerunknown's Battlegrounds лидирует в чарте продаж в Steam
Цифровой магазин Valve опубликовал отчёт о самых продаваемых играх за прошедшую неделю.
Фото © Bluehole Studio
Первое место чарта продаж продолжает удерживать многопользовательский шутер Playerunknown's Battlegrounds. Вторая строчка рейтинга у Divinity: Original Sin II, продажи которой в Steam перевалили за 500 тысяч копий.
PUBG — лидер чарта продаж Steam
Фото © Bluehole Studio
На третьем месте расположилось дополнение к космической стратегии Stellaris Synthetic Dawn Story Pack. Обновление вышло 21 сентября.
Дальше идут: Counter-Strike: Global Offensive, Total War: Warhammer 2, Stellaris, NBA 2K18, GTA V, Stellaris: Utopia и Dead by Daylight.