Во время Варшавского марафона умер бегун
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Как сообщает сайт организаторов марафона, один из участников воскресного забега потерял сознание на трассе и скончался в больнице. Его гражданство и фамилия не раскрываются.
— С печалью сообщаем, что один из участников Варшавского марафона потерял сознание на беговой трассе. Спасательные службы оказали ему немедленную медицинскую помощь, машина скорой помощи через полторы минуты после вызова была на месте. Спортсмен был доставлен в больницу, но его не удалось спасти. Выражаем глубокие соболезнования семье спортсмена, — говорится в сообщении.
Во время марафона произошёл ещё один инцидент: лидировавшая кенийка Речо Косгей за километр до финишной линии потеряла сознание и упала на землю. Один из участников мужского марафона, словак Марек Хладик, помог спортсменке и поднял её на ноги. В это время мимо них пробежала эфиопка Беджи Бекелу, которая в итоге и выиграла соревнование. Организаторы марафона подверглись жёсткой критике участников и зрителей.