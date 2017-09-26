Во время Варшавского марафона умер бегун

Как сообщает сайт организаторов марафона, один из участников воскресного забега потерял сознание на трассе и скончался в больнице. Его гражданство и фамилия не раскрываются.

— С печалью сообщаем, что один из участников Варшавского марафона потерял сознание на беговой трассе. Спасательные службы оказали ему немедленную медицинскую помощь, машина скорой помощи через полторы минуты после вызова была на месте. Спортсмен был доставлен в больницу, но его не удалось спасти. Выражаем глубокие соболезнования семье спортсмена, — говорится в сообщении.