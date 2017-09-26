Квят отстранён от двух гонок "Формулы-1"

23-летний российский пилот не примет участия в Гран-при Малайзии и Гран-при Японии.

Таким образом, дочерняя команда Red Bull проверит Гасли, с которым планируется заключить полноценный контракт на следующий сезон.

Единственный российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят решением руководства своей команды был отстранён от предстоящих двух гоночных уик-эндов. Его заменит Пьер Гасли. Однако россиянин останется одним из членов Toro Rosso.

Отметим, что в нынешнем сезоне Квяту не везёт. Он заработал всего четыре очка. Для сравнения: у его напарника по команде Карлоса Сайнса — младшего — 48.

Испанец со следующего года переходит в Renault.