Квят отстранён от двух гонок "Формулы-1"
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23-летний российский пилот не примет участия в Гран-при Малайзии и Гран-при Японии.
Единственный российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят решением руководства своей команды был отстранён от предстоящих двух гоночных уик-эндов. Его заменит Пьер Гасли. Однако россиянин останется одним из членов Toro Rosso.
Таким образом, дочерняя команда Red Bull проверит Гасли, с которым планируется заключить полноценный контракт на следующий сезон.
Отметим, что в нынешнем сезоне Квяту не везёт. Он заработал всего четыре очка. Для сравнения: у его напарника по команде Карлоса Сайнса — младшего — 48.
Испанец со следующего года переходит в Renault.