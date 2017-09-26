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Регион
Опубликовано 26 сентября 2017, 14:04

Квят отстранён от двух гонок "Формулы-1"

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Куденко&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко 

23-летний российский пилот не примет участия в Гран-при Малайзии и Гран-при Японии.

Единственный российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят решением руководства своей команды был отстранён от предстоящих двух гоночных уик-эндов. Его заменит Пьер Гасли. Однако россиянин останется одним из членов Toro Rosso.

Таким образом, дочерняя команда Red Bull проверит Гасли, с которым планируется заключить полноценный контракт на следующий сезон.

Отметим, что в нынешнем сезоне Квяту не везёт. Он заработал всего четыре очка. Для сравнения: у его напарника по команде Карлоса Сайнса — младшего — 48.

Испанец со следующего года переходит в Renault.

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Галина Глазко
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