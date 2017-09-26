В команде "Торо Россо" объяснили, почему отстранили Квята от гонок

Глава итальянской команды "Формулы-1" "Торо Россо" Франц Тост заявил, что российский пилот Даниил Квят не смог организовать свой потенциал в этом сезоне. В связи с этим на нескольких гонках вместо него выступит 21-летний француз Пьер Гасли.

— По ряду причин, в том числе и из-за технических проблем, Квят не смог реализовать свой потенциал в сезоне-2017. По этой причине мы решили отстранить его на несколько гонок, — приводит слова Тоста официальный сайт "Торо Россо".