Компании также планируют создать исследовательский центр, в котором будет работать 110 человек.

Aston Martin станет титульным спонсором Red Bull Racing в "Формуле-1". Так, по словам представителей компаний, уже в следующем году команда "Формулы-1" выйдет на старт следующего чемпионата под названием Aston Martin Red Bull Racing. Успешное партнёрство, которое уже произвело распроданный гиперкар Aston Martin Valkyrie, принесёт будущие продукты и новый Advanced Performance Center, который откроется в кампусе Red Bull Racing в Милтон-Кинс в конце этого года.

Фото: пресс-служба Aston Martin.

— Мы не собираемся вступать в войну мотористов, если не будут ограничены расходы или время, отведённое для стендовых испытаний. Но мы верим, что, если FIA сможет создать благоприятные условия, у нас появится заинтересованность, — заявил президент и исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер.

Он также подчеркнул, что отношения между Aston Martin, Red Bull Racing и AF Racing начались после того, как компании объединили технологию F1TM и фирменный спортивный автомобиль Aston Martin для создания наземного гиперкара Aston Martin Valkyrie, который был распродан ещё при запуске.

Фото: пресс-служба Aston Martin.