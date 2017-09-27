Поклонская пригрозила Учителю иском по авторским правам на "Матильду"
Наталья Поклонская. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Госдумы снова вступилась за родственницу Николая II Ольги Куликовской-Романовской. Женщина уверяет, что права на сценарий фильма принадлежат ей.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригрозила режиссёру Алексею Учителю лишением авторских прав на фильм "Матильда". На своей странице в "Фейсбуке" Поклонская выложила досудебную претензию к режиссёру от родственницы Николая II Ольги Куликовской-Романовской.
В бумаге женщина утверждает, что авторские права на фильм принадлежат ей, а создатель фильма — студия Учителя "Рок" — эти права якобы нарушает.
— Прошу ООО "ТПО "Рок" принять незамедлительные меры по прекращению нарушения моих авторских прав и дальнейшей публичной демонстрации кинокартины "Матильда", — говорится в тексте претензии.
Поклонская добавила, что аналогичные обращения направлены генеральному прокурору и министру культуры.
—Удивляет молчаливая позиция руководителей ведомств, обязанных реагировать на нарушение закона. Какие аргументы нужны ещё? — возмутилась Поклонская в посте.
Ранее сообщалось, что в конце августа 90-летняя княгиня Ольга Куликовская-Романова — вдова Тихона Николаевича Куликовского-Романова, родного племянника Николая II, — подала иск к Учителю о защите чести и достоинства от имени царской семьи. Поклонская собиралась лично защищать княгиню в суде.