Инженеры F-1 создали устройство для перевозки детей, и оно спасёт не одну жизнь

Устройство, известное как Babypod 20, изготавливается из углеродного волокна, того же материала, что используется в кузове болидов "Формулы-1", пишет New York Post. Оно защищает от ударов, а также обладает настраиваемой температурой, которая обеспечит комфорт и безопасность младенцев при перевозке на скорой помощи. Создателем выступила британская компания Williams Advanced Engineering (WAE) в сотрудничестве с медиками из Advanced Healthcare Technology.

Перед нами стояла задача создать лёгкий, но прочный контейнер для транспортировки младенцев Пол Макнамара, технический директор WAE

Согласно статистике, которую приводят британские медики, за первые семь месяцев 2017 года в Великобритании было зафиксировано 7938 случаев экстренной перевозки новорождённых детей. Как правило, в таких ситуациях врачам нужны специальные инкубаторы, для которых требуются особые источники питания и средства транспортировки.