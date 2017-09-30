Инженеры F-1 создали устройство для перевозки детей, и оно спасёт не одну жизнь
Гонщики "Формулы-1" используют технологию, которая помогает им выжить во время аварий на трассе. Теперь эта методика будет использоваться для экстренной транспортировки новорождённых детей.
Устройство, известное как Babypod 20, изготавливается из углеродного волокна, того же материала, что используется в кузове болидов "Формулы-1", пишет New York Post. Оно защищает от ударов, а также обладает настраиваемой температурой, которая обеспечит комфорт и безопасность младенцев при перевозке на скорой помощи. Создателем выступила британская компания Williams Advanced Engineering (WAE) в сотрудничестве с медиками из Advanced Healthcare Technology.
Перед нами стояла задача создать лёгкий, но прочный контейнер для транспортировки младенцев
Согласно статистике, которую приводят британские медики, за первые семь месяцев 2017 года в Великобритании было зафиксировано 7938 случаев экстренной перевозки новорождённых детей. Как правило, в таких ситуациях врачам нужны специальные инкубаторы, для которых требуются особые источники питания и средства транспортировки.
Создатели Babypod 20 надеются выпустить 500 устройств в первый год производства. Это не первый случай, когда разработки команд "Формулы-1" выходят за пределы трассы: разработки в управлении данными гонщиков использует аэропорт Хитроу.