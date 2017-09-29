Голая модель, оскорбившая египтян, добралась до Эфиопии и соблазняет туземцев
Бельгийская модель, которая прославилась на весь мир благодаря "голой" фотосессии в храме Луксора, из-за которой она угодила в египетскую тюрьму, решила не останавливаться на достигнутом и приняла участие в новой фотосессии — на этот раз с жителями африканского племени.
Предыдущая фотосессия Марисы Папен наделала много шума и упрятала модель за решётку, но не положила конец творческому союзу с фотографом Джесси Уокером. Вместе с ним Мариса создала новую фотосессию, с жителями изолированного племени в Эфиопии. Помимо фантастических снимков, Папен привезла потрясающие истории о том, как туземцы относятся к наготе и какие у них представления о красоте человеческого тела.
У них свои убеждения, собственные стандарты красоты, своя религия, и они живут в гармонии с природой и духовным миром
Вместе с фотографом она отправилась в изолированную от цивилизованного мира долину Омо и в течение недели жила с племенем Сурма. Почти сразу модель поняла, что то, что европейцы считают красивым, не вписывается в понятия об идеале у туземцев, и наоборот. Жители племени нарочно "уродуют" себя, прокалывая уши, вставляя глиняные диски под нижнюю губу и нанося шрамы на кожу.
Это выглядит довольно забавно на фоне того, что европейские женщины используют кучу кремов, чтобы избавиться от шрамов и морщин
У племени Сурма есть древняя традиция украшать тела рисунками и узорами из порошкообразных минералов, некоторые из них они попытались нанести на изящное тело Марисы. Они рассказали ей, что, помимо эстетического назначения, у этих орнаментов есть и практическое: они используются для различных ритуалов, привлекают противоположный пол и предотвращают болезни.
Забавно, что за месяц до поездки Мариса решила побрить голову налысо, поэтому боялась, что будет выглядеть диковато. Однако её опасения не оправдались: жители племени носили точно такие же причёски. Несмотря на это, аборигенов привлекли структура и цвет её волос, они долгое время не могли оторваться от них, трогая их и хихикая над ними.
Модель признаётся, что её восхищение этим отчуждённым миром росло каждый день. Они начали делать снимки не сразу: Мариса сперва хотела пообщаться с племенем и почувствовать себя туристом. Её потрясло отношение жителей Сурмы к наготе — способ одеваться зависел от занятия. Обычно они прикрывали свои гениталии, но если рисовали или стирали одежду, то оставались полностью голыми. Только на охоте или других ситуациях, где нужно было защитить тело, они надевали специальные плащи. Кроме того, Марису восхитило то, что кормление грудью воспринимается как нечто совершенно обычное, и женщины не скрываются во время этого.