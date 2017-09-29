Голая модель, оскорбившая египтян, добралась до Эфиопии и соблазняет туземцев

Предыдущая фотосессия Марисы Папен наделала много шума и упрятала модель за решётку, но не положила конец творческому союзу с фотографом Джесси Уокером. Вместе с ним Мариса создала новую фотосессию, с жителями изолированного племени в Эфиопии. Помимо фантастических снимков, Папен привезла потрясающие истории о том, как туземцы относятся к наготе и какие у них представления о красоте человеческого тела.

У них свои убеждения, собственные стандарты красоты, своя религия, и они живут в гармонии с природой и духовным миром Мариса Папен

Вместе с фотографом она отправилась в изолированную от цивилизованного мира долину Омо и в течение недели жила с племенем Сурма. Почти сразу модель поняла, что то, что европейцы считают красивым, не вписывается в понятия об идеале у туземцев, и наоборот. Жители племени нарочно "уродуют" себя, прокалывая уши, вставляя глиняные диски под нижнюю губу и нанося шрамы на кожу.

Это выглядит довольно забавно на фоне того, что европейские женщины используют кучу кремов, чтобы избавиться от шрамов и морщин Мариса Папен

У племени Сурма есть древняя традиция украшать тела рисунками и узорами из порошкообразных минералов, некоторые из них они попытались нанести на изящное тело Марисы. Они рассказали ей, что, помимо эстетического назначения, у этих орнаментов есть и практическое: они используются для различных ритуалов, привлекают противоположный пол и предотвращают болезни.

Забавно, что за месяц до поездки Мариса решила побрить голову налысо, поэтому боялась, что будет выглядеть диковато. Однако её опасения не оправдались: жители племени носили точно такие же причёски. Несмотря на это, аборигенов привлекли структура и цвет её волос, они долгое время не могли оторваться от них, трогая их и хихикая над ними.