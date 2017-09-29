Авторов PlayerUnknown's Battlegrounds оценили в 4,6 миллиарда долларов
Сейчас студия Bluehole ведёт переговоры с корпорацией Tencent об издании игры на территории Китая.
Капитализация Bluehole, студии, выпустившей PlayerUnknown's Battlegrounds, за три месяца выросла в пять раз. Разработчиков оценили в 4,6 миллиарда долларов. Основатель корейской компании Чанг Бьёнг-гу стал миллиардером — ему принадлежит 20% акций студии.
Команду создателей PlayerUnknown's Battlegrounds оценили в 4,6 миллиарда долларов
Сейчас Bluehole ведёт переговоры со всеми ключевыми компаниями-платформодержателями о переносе PlayerUnknown's Battlegrounds на консоли. В конце 2017 года ожидается выход игры на Xbox One. Затем команда начнёт работу над версией для PlayStation 4.
Также разработчики хотят выпустить PlayerUnknown's Battlegrounds на территории Китая. Потенциальным партнёром может выступить компания Tencent, владельцы Riot Games (авторы League of Legends).