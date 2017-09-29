Авторов PlayerUnknown's Battlegrounds оценили в 4,6 миллиарда долларов

Сейчас студия Bluehole ведёт переговоры с корпорацией Tencent об издании игры на территории Китая.

Капитализация Bluehole, студии, выпустившей PlayerUnknown's Battlegrounds, за три месяца выросла в пять раз. Разработчиков оценили в 4,6 миллиарда долларов. Основатель корейской компании Чанг Бьёнг-гу стал миллиардером — ему принадлежит 20% акций студии.

Команду создателей PlayerUnknown's Battlegrounds оценили в 4,6 миллиарда долларов Скриншот видео youtube.com/PC Gamer

Сейчас Bluehole ведёт переговоры со всеми ключевыми компаниями-платформодержателями о переносе PlayerUnknown's Battlegrounds на консоли. В конце 2017 года ожидается выход игры на Xbox One. Затем команда начнёт работу над версией для PlayStation 4.