Мьянма назвала дезинформацией сообщения об этнических чистках в стране
Госсоветник по вопросам национальной безопасности Мьянмы Тхаунг Тун. Фото: © REUTERS/Stringer
Ранее постпред США при ООН Ники Хейли обвинила власти Мьянмы в проведении "жестокой последовательной кампании", целью которой назвала истребление мусульман народности рохинджа.
Госсоветник по вопросам национальной безопасности Мьянмы Тхаунг Тун заявил о непричастности правительства страны к организации чисток мусульман народности рохинджа. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.
— Я хочу подчеркнуть, что в Мьянме нет этнических чисток и геноцида. Это серьёзные обвинения, и ими нельзя просто так разбрасываться, — заявил государственный советник.
Ранее постпред США при ООН Ники Хейли обвинила власти Мьянмы в проведении "жестокой последовательной кампании", целью которой назвала избавиться от мусульман народности рохинджа. Во время своего выступления на заседании Совета безопасности американский дипломат призвала страны приостановить поставки оружия мьянманским властям.
Тун назвал подобные заявления дезинформацией. Он также подчеркнул, что в Мьянме никогда не поддержат политику геноцида и этнических чисток, так как в республике слишком долго стремились к уважению человеческих прав и свобод. Также госсоветник пригласил генсека ООН Антониу Гутерриша посетить страну, чтобы лично убедиться в этом.