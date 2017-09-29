Мьянма назвала дезинформацией сообщения об этнических чистках в стране

Ранее постпред США при ООН Ники Хейли обвинила власти Мьянмы в проведении "жестокой последовательной кампании", целью которой назвала истребление мусульман народности рохинджа.

Госсоветник по вопросам национальной безопасности Мьянмы Тхаунг Тун заявил о непричастности правительства страны к организации чисток мусульман народности рохинджа. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.

— Я хочу подчеркнуть, что в Мьянме нет этнических чисток и геноцида. Это серьёзные обвинения, и ими нельзя просто так разбрасываться, — заявил государственный советник.

Ранее постпред США при ООН Ники Хейли обвинила власти Мьянмы в проведении "жестокой последовательной кампании", целью которой назвала избавиться от мусульман народности рохинджа. Во время своего выступления на заседании Совета безопасности американский дипломат призвала страны приостановить поставки оружия мьянманским властям.