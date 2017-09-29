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Регион
Опубликовано 29 сентября 2017, 11:42

Будущее Квята в Toro Rosso решится в конце октября

Фото: &copy; REUTERS/Edgar Su

Фото: © REUTERS/Edgar Su

Об этом сообщил руководитель итальянской команды Франц Тост в интервью Sky Sports.

— Даниил всё ещё находится в программе Red Bull. В конце октября мы сядем все вместе и решим, каким будет состав Toro Rosso на следующий год, — пояснил Тост. — Безусловно, для Квята это решение стало шоком. Но мы должны думать о будущем. Сейчас пришло время проверить Гасли. Сможет ли он выступать за нас.

Ранее стало известно, что российского гонщика на ближайших двух уик-эндах — Гран-при Малайзии и Гран-при Японии — заменит Пьер Гасли.

Квят по ходу этого сезона заработал всего четыре очка, а его напарник по команде Карлос Сайнс — младший — 48. Однако со следующего года испанец переходит в Renault.

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Галина Глазко
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