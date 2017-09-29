Будущее Квята в Toro Rosso решится в конце октября
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Об этом сообщил руководитель итальянской команды Франц Тост в интервью Sky Sports.
— Даниил всё ещё находится в программе Red Bull. В конце октября мы сядем все вместе и решим, каким будет состав Toro Rosso на следующий год, — пояснил Тост. — Безусловно, для Квята это решение стало шоком. Но мы должны думать о будущем. Сейчас пришло время проверить Гасли. Сможет ли он выступать за нас.
Ранее стало известно, что российского гонщика на ближайших двух уик-эндах — Гран-при Малайзии и Гран-при Японии — заменит Пьер Гасли.
Квят по ходу этого сезона заработал всего четыре очка, а его напарник по команде Карлос Сайнс — младший — 48. Однако со следующего года испанец переходит в Renault.