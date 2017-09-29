Будущее Квята в Toro Rosso решится в конце октября

— Даниил всё ещё находится в программе Red Bull. В конце октября мы сядем все вместе и решим, каким будет состав Toro Rosso на следующий год, — пояснил Тост. — Безусловно, для Квята это решение стало шоком. Но мы должны думать о будущем. Сейчас пришло время проверить Гасли. Сможет ли он выступать за нас.