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Опубликовано 29 сентября 2017, 15:25

Пилот "Формулы-1" проколол колесо и разбил болид перед Гран-при Малайзии — видео

Фото: Instagram/f1

Фото: Instagram/f1

Гонщик команды Haas Ромен Грожан закончил вторую сессию свободных заездов на трассе в Сепанге в отбойнике.

Француз стал жертвой дренажного люка на бордюре трассы. Он открылся после проезда пилота Mercedes Вальттери Боттаса и разрезал шину на правом заднем колесе машины Грожана. 31-летний гонщик не справился с управлением и врезался в ограждение.

A scary moment for @grosjeanromain #MalaysiaGP #FP2 #Formula1 #F1

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Сессия была прервана красными флагами и больше не возобновлялась. Грожана отправили в медицинский центр, его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, Гран-при Малайзии пропускает единственный россиянин в "Формуле-1" Даниил Квят. После схода в Сингапуре он был заменён руководством Toro Rosso на ближайшие две гонки на Пьера Гасли.

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Дмитрий Кузнецов
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