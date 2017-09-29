Пилот "Формулы-1" проколол колесо и разбил болид перед Гран-при Малайзии — видео

Гонщик команды Haas Ромен Грожан закончил вторую сессию свободных заездов на трассе в Сепанге в отбойнике.

Француз стал жертвой дренажного люка на бордюре трассы. Он открылся после проезда пилота Mercedes Вальттери Боттаса и разрезал шину на правом заднем колесе машины Грожана. 31-летний гонщик не справился с управлением и врезался в ограждение.

Сессия была прервана красными флагами и больше не возобновлялась. Грожана отправили в медицинский центр, его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, Гран-при Малайзии пропускает единственный россиянин в "Формуле-1" Даниил Квят. После схода в Сингапуре он был заменён руководством Toro Rosso на ближайшие две гонки на Пьера Гасли.