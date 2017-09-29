Комитет ГД по культуре не увидел в "Матильде" оскорбления чувств верующих

Депутаты по итогам спецпросмотра скандальной исторической ленты режиссёра Алексея Учителя назвали её интересной и профессионально снятой.

В Комитете Госдумы по культуре не увидели в фильме "Матильда" об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской ничего, нарушающего российское законодательство, направленное на защиту нравственности и чувств верующих.

— Считаем, что широкий кинотеатральный прокат фильма вызовет дополнительный интерес к страницам истории нашей страны, — отмечают парламентарии.

Депутаты сочли картину яркой, интересной и профессионально снятой. По их мнению, в ней творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей страны.

— Наследник российского престола Николай Александрович, ставший впоследствии последним российским императором Николаем II, показан в фильме с большой любовью и почтением — в фильме это сильный, одухотворённый, болеющий за свою страну человек, который, безусловно, делает выбор между личными интересами и государственным долгом в пользу последнего, — указывается в заявлении.