Комитет ГД по культуре не увидел в "Матильде" оскорбления чувств верующих
Кадр из фильма "Матильда". Фото: © РИА "Новости"/Алексей Даничев
Депутаты по итогам спецпросмотра скандальной исторической ленты режиссёра Алексея Учителя назвали её интересной и профессионально снятой.
В Комитете Госдумы по культуре не увидели в фильме "Матильда" об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской ничего, нарушающего российское законодательство, направленное на защиту нравственности и чувств верующих.
— Считаем, что широкий кинотеатральный прокат фильма вызовет дополнительный интерес к страницам истории нашей страны, — отмечают парламентарии.
Депутаты сочли картину яркой, интересной и профессионально снятой. По их мнению, в ней творческий вымысел органично вписан в контекст истории нашей страны.
— Наследник российского престола Николай Александрович, ставший впоследствии последним российским императором Николаем II, показан в фильме с большой любовью и почтением — в фильме это сильный, одухотворённый, болеющий за свою страну человек, который, безусловно, делает выбор между личными интересами и государственным долгом в пользу последнего, — указывается в заявлении.
Скандал вокруг "Матильды" возник в России ещё задолго до появления фильма на экранах. Депутат государственной думы Наталья Поклонская активно выступает против показа "Матильды", так как, по её мнению, подобная картина оскорбляет чувства верующих, поскольку убитый царь был канонизирован. Также парламентарий недавно заявила, что режиссёр Алексей Учитель в своем фильме нарушает утверждённую президентом Владимиром Путиным Доктрину информационной безопасности Российской Федерации и тем самым "идёт против государства".