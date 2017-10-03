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Опубликовано 3 октября 2017, 09:19

Китайцы занижают рейтинг PlayerUnknown's Battlegrounds из-за рекламы в игре

Фото &copy; Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Пользователи Steam за последние несколько дней оставили более 18 тысяч отрицательных отзывов.

Китайские геймеры жалуются на внутриигровую рекламу PlayerUnknown's Battlegrounds и занижают рейтинг игры. Сейчас в шутере рекламируют китайский VPN-сервис.

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В PlayerUnknown's Battlegrounds рекламируют VPN-сервис

Фото © Bluehole Studio

Пользователи также жалуются на нестабильное соединение. В связи с этим игрокам пришлось перейти на европейские сервера.

Студия Bluehole (разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds) пока не комментируют ситуацию.

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Сергей Сурепин
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