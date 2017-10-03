Китайцы занижают рейтинг PlayerUnknown's Battlegrounds из-за рекламы в игре
Фото © Bluehole Studio
Пользователи Steam за последние несколько дней оставили более 18 тысяч отрицательных отзывов.
Китайские геймеры жалуются на внутриигровую рекламу PlayerUnknown's Battlegrounds и занижают рейтинг игры. Сейчас в шутере рекламируют китайский VPN-сервис.
В PlayerUnknown's Battlegrounds рекламируют VPN-сервис
Фото © Bluehole Studio
Пользователи также жалуются на нестабильное соединение. В связи с этим игрокам пришлось перейти на европейские сервера.
Студия Bluehole (разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds) пока не комментируют ситуацию.