Китайцы занижают рейтинг PlayerUnknown's Battlegrounds из-за рекламы в игре

Пользователи Steam за последние несколько дней оставили более 18 тысяч отрицательных отзывов.

Китайские геймеры жалуются на внутриигровую рекламу PlayerUnknown's Battlegrounds и занижают рейтинг игры. Сейчас в шутере рекламируют китайский VPN-сервис.

В PlayerUnknown's Battlegrounds рекламируют VPN-сервис Фото © Bluehole Studio

Пользователи также жалуются на нестабильное соединение. В связи с этим игрокам пришлось перейти на европейские сервера.