Даниил Квят: от красивых подиумов до аварий и отстранения от "Формулы-1"

Лайф вспоминает основные вехи карьеры лучшего автогонщика в истории России, за пару лет прошедшего путь от статуса талантливой звезды до главного неудачника чемпионата. Сегодня было объявлено, что он больше не примет участия в гонках "Формулы-1" в сезоне-2017.

В 2014 году, когда 19-летний уфимец пришёл в Toro Rosso, казалось, что россиянин уверенно движется по молодёжной программе Red Bull и через несколько лет будет настоящим открытием "Формулы-1".

В 2015 году он перешёл в Red Bull и даже два раза попал на подиум, в том числе на второе место в Венгрии. Но в 2016 году после двойного тарана на Гран-при России бывшего "красного быка" Себастьяна Феттеля россиянина сослали обратно в Toro Rosso.

После этого Даниил стал психологически неустойчив, несколько раз вылетал с трассы и стал этим, к сожалению, известен в пелетоне. Тем не менее на последнем Гран-при в США он впервые с мая набрал очки. И всё равно был отстранён командой до конца сезона.