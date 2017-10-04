Microsoft хочет продлить эксклюзивность PlayerUnknown's Battlegrounds для Xbox

Американская компания уже начала переговоры с разработчиками многопользовательского шутера.

Компания Microsoft хочет заключить сделку со студией Bluehole. Цель — продлить эксклюзивность PlayerUnknown's Battlegrounds как минимум до середины 2018 года или дольше.

Microsoft борется за эксклюзивность PlayerUnknown's Battlegrounds для Xbox One Скриншот видео youtube.com/PC Gamer

Анонимные источники сообщили, что разработчики, скорее всего, согласятся на эти условия. В Microsoft пока не комментируют ситуацию.