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Регион
Опубликовано 4 октября 2017, 09:05

Microsoft хочет продлить эксклюзивность PlayerUnknown's Battlegrounds для Xbox

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/PC Gamer

Скриншот видео youtube.com/PC Gamer

Американская компания уже начала переговоры с разработчиками многопользовательского шутера.

Компания Microsoft хочет заключить сделку со студией Bluehole. Цель — продлить эксклюзивность PlayerUnknown's Battlegrounds как минимум до середины 2018 года или дольше.

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Microsoft борется за эксклюзивность PlayerUnknown's Battlegrounds для Xbox One

Скриншот видео youtube.com/PC Gamer

Анонимные источники сообщили, что разработчики, скорее всего, согласятся на эти условия. В Microsoft пока не комментируют ситуацию.

Выход PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One ожидается до конца 2017 года.

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Сергей Сурепин
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