"Этот бегун доказал, что на финише любому марафонцу на всё по хрену"

Третий этап марафона в Словакии не помог 31-летнему бегуну Юзефу Урбану выиграть, но зато теперь его точно надолго запомнят. Дело в том, что на финишной прямой из шорт мужчины вывалилось его хозяйство, но спортсмен либо не заметил этого, либо решил, что терять уже нечего, сообщает Daily Mail.