Яровая: Законопроект о реинтеграции Донбасса — это разрешение на убийство
По мнению вице-спикера Госдумы, единственной целью скандального документа является развёртывание военной операции на Юго-Востоке Украины.
Законопроектом о реинтеграции Донбасса президент Украины Пётр Порошенко пытается получить разрешение на проведение военных операций против мирных жителей юго-востока страны. Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков
— Законопроектом о реинтеграции... Порошенко надеется получить разрешение на убийство, по которому не будет ни суда, ни следствия, — указала она.
Кроме того, по словам Яровой, принятие такого документа является "демонстративным плевком" в сторону Европы, поскольку соблюдение минских договорённостей — это обязательство украинского руководства перед европейскими партнёрами.
— Президент Украины не собирается их исполнять. Он собирается совершать преступления, нагло ухмыляясь в сторону Европы, — считает российский парламентарий.
Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса был сегодня внесён в Верховную раду украинским президентом Петром Порошенко. Россия в нём впервые представлена как страна-агрессор, а неподконтрольные Киеву районы Донбасса объявляются "временно оккупированными Российской Федерацией".