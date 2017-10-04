Яровая: Законопроект о реинтеграции Донбасса — это разрешение на убийство

По мнению вице-спикера Госдумы, единственной целью скандального документа является развёртывание военной операции на Юго-Востоке Украины.

Законопроектом о реинтеграции Донбасса президент Украины Пётр Порошенко пытается получить разрешение на проведение военных операций против мирных жителей юго-востока страны. Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

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— Законопроектом о реинтеграции... Порошенко надеется получить разрешение на убийство, по которому не будет ни суда, ни следствия, — указала она.

Кроме того, по словам Яровой, принятие такого документа является "демонстративным плевком" в сторону Европы, поскольку соблюдение минских договорённостей — это обязательство украинского руководства перед европейскими партнёрами.

— Президент Украины не собирается их исполнять. Он собирается совершать преступления, нагло ухмыляясь в сторону Европы, — считает российский парламентарий.