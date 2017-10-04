Порошенко внёс в Раду скандальный законопроект о реинтеграции Донбасса

Согласно тексту документа, Киев считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей "временно оккупированными Российской Федерацией", а Россия официально называется страной-агрессором.

Президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду скандальный законопроект № 7163 "О реинтеграции неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей". Текст документа на сайте украинского парламента пока отсутствует.

Тем не менее закон определён украинским лидером как неотложный. Это значит, что его должны принять в течение одной пленарной недели.

Ранее сообщалось, что в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса Россия будет впервые представлена как "страна-агрессор". Кроме того, в тексте документа будет прописано, что неподконтрольные Киеву районы Донбасса "временно оккупированы Российской Федерацией".

Среди прочего благодаря этому документу президент Пётр Порошенко получит право без согласования объявлять военное положение на территории страны и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, МИД России этот документ критикует. В ведомстве считают, что закон о реинтеграции Донбасса лишь отодвинет мир в этом регионе.