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Регион
Опубликовано 5 октября 2017, 17:02

Писатель Исигуро назвал поразительной честью вручение ему Нобелевской премии

Ранее Лайф сообщал, что британского писателя японского происхождения наградят 10 декабря.

Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, которому 5 октября присудили Нобелевскую премию 2017 года в области литературы, назвал эту награду поразительной честью, сообщает Би-би-си.

— Это поразительная честь, и во многом потому, что она означает, что я иду по стопам величайших авторов, — сказал писатель.

Литератор также назвал награду поразительной благодарностью за своё творчество. Ранее Лайф сообщал, что писателю вручат награду 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Размер премии в текущем году увеличен до девяти миллионов шведских крон — 1,12 миллиона долларов.

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Арина Демидова
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