Писатель Исигуро назвал поразительной честью вручение ему Нобелевской премии
Ранее Лайф сообщал, что британского писателя японского происхождения наградят 10 декабря.
Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, которому 5 октября присудили Нобелевскую премию 2017 года в области литературы, назвал эту награду поразительной честью, сообщает Би-би-си.
El Premio Nobel de Literatura de 2017, Kazuo Ishiguro. pic.twitter.com/8hrJrLX7Kw— Elena Cárdenas (@ElenaCardenasR) 5 октября 2017 г.
— Это поразительная честь, и во многом потому, что она означает, что я иду по стопам величайших авторов, — сказал писатель.
Литератор также назвал награду поразительной благодарностью за своё творчество. Ранее Лайф сообщал, что писателю вручат награду 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Размер премии в текущем году увеличен до девяти миллионов шведских крон — 1,12 миллиона долларов.