В Госдуме сообщили о казни двух пленных россиян боевиками ИГИЛ в Сирии

По словам зампреда Комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктора Водолацкого, Роман Заболотный и Григорий Сурканов погибли от рук террористов.

— Подтверждается информация, что после той части видеообращения, которая была показана в социальных сетях, им подсунули бумагу, которую они должны были прочитать на камеру. Их заставляли это сделать, но ни Роман, ни Григорий не подчинились требованию, — цитирует РИА "Новости" слова Водолацкого.

По его словам, россияне должны были заявить, что примкнули к террористам ИГИЛ*. После отказа зачитывать заготовленный текст Заболотного и Сурканова казнили, сказал депутат.

Ранее о гибели в Сирии своего земляка Романа Заболотного заявил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров. Он добавил, что трагедия произошла 3 октября.

Напомним, боевики распространили видеозапись, на которой были запечатлены двое мужчин. Как позже выяснилось, пленные — граждане России. Один из них — Роман Заболотный — боец частной военной компании, действующей на территории Сирии на стороне правительства Башара Асада. Во втором подмосковное объединение ветеранов "Боевое братство" признало Григория Сурканова.

В Минобороны уточнили, что никаких инцидентов, связанных с пленением или потерями военнослужащих ВС РФ в САР, не было.