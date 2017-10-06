В Кремле уважают решение присудить Нобелевскую премию борцам с ядерным оружием

Пресс-секретарь президента РФ напомнил о позиции Путина по поводу важности и безальтернативности ядерного паритета.

В Кремле с уважением относятся к решению Нобелевского комитета присудить премию мира Международной кампании по ликвидации ядерного оружия (ICAN). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Россия является участником ядерного клуба. Хорошо известна позиция Путина в отношении важности и безальтернативности ядерного паритета, который чрезвычайно важен с точки зрения международной безопасности и стабильности, — прокомментировал он.

Отметим, что среди возможных номинантов на премию мира называли и президента России Владимира Путина. Однако, по словам Пескова, в Кремле не расстроены выбором Нобелевского комитета.