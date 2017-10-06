В Кремле уважают решение присудить Нобелевскую премию борцам с ядерным оружием
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Пресс-секретарь президента РФ напомнил о позиции Путина по поводу важности и безальтернативности ядерного паритета.
В Кремле с уважением относятся к решению Нобелевского комитета присудить премию мира Международной кампании по ликвидации ядерного оружия (ICAN). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Россия является участником ядерного клуба. Хорошо известна позиция Путина в отношении важности и безальтернативности ядерного паритета, который чрезвычайно важен с точки зрения международной безопасности и стабильности, — прокомментировал он.
Отметим, что среди возможных номинантов на премию мира называли и президента России Владимира Путина. Однако, по словам Пескова, в Кремле не расстроены выбором Нобелевского комитета.
Ранее стало известно, что организация, выступающая за ликвидацию ядерного оружия, стала лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 год. Приз присуждён "за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия".