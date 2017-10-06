СМИ: Рост Шумахера в коме уменьшился до 160 см, а вес — до 45 кг

По данным румынских журналистов, Шумахер находится в коме, но организм легендарного спортсмена всё ещё борется за жизнь.

Ранее сообщалось, что немецкий пилот пошёл на поправку, реагирует на происходящее вокруг него и узнаёт родных. Однако, судя по последним данным, положение дел, увы, гораздо хуже. Сейчас Шумахер 24 часа в сутки подключён к аппарату дыхания и круглосуточно находится под пристальным вниманием нескольких врачей. А от его чемпионской физической формы не осталось и следа: рост со 174 сантиметров уменьшился до 160, а вес — с 74 килограммов до 45.

— К сожалению, он в коме, но из последних сил он борется за жизнь, — цитирует издание одного из членов семьи гонщика. — Все близкие постоянно рядом с ним, однако видеть происходящее очень тяжело.

Напомним, в 2013 году, отдыхая на горнолыжном курорте, Михаэль Шумахер получил серьёзнейшую травму головы. Сейчас гонщик находится в собственном доме в Швейцарии, где врачи уже несколько лет усиленно борются за его выздоровление.

Недавно появилась информация, согласно которой семья Шумахера приняла решение о переводе Михаэля в знаменитую клинику, расположенную в Далласе.