Милонов о запрете операций по смене пола: Можешь отрезать и пришить себе на лоб
Виталий Милонов. Фото: ©L!FE/Владимир Суворов
По словам депутата, в Москву едут психически больные люди со всей страны, чтобы сменить пол, и это необходимо остановить.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что внести законопроект о запрете операций по смене пола его побудили обращения граждан. Как рассказал Лайфу парламентарий, на сайте Минздрава стартовало общественное обсуждение по вопросу создания справки о смене пола.
— Это совершеннейшее безумие. Единственные, кто из врачей могут отнестись положительно к данной инициативе, — психиатры. Сменить пол невозможно. Это знают и фельдшер, и ветеринар. Это мракобесие, которое предлагается либеральным лобби. Пощёчина конституционному строю РФ. Безусловно, это действие неолиберальных технологий в нашей стране. Пол поменять нельзя. Ты можешь отрезать и пришить на лоб то, что отрезал внизу, — заявил депутат.
Как отметил Виталий Милонов, все коллеги по нижней палате парламента эту инициативу уже поддержали.
— Чем длиннее кокаиновые дороги в Москве, тем больше операций по смене пола. В Москве это часто делают. Сюда едут психи со всей страны, барыги, бывшие врачи, потерявшие честь и достоинство, — считает Милонов.
Депутат рассчитывает, что законопроект будет принят в кратчайшие сроки.
Как ранее сообщал Лайф, депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект, который запрещает проводить в России операции по смене пола. Ранее народный избранник уже выносил на суд коллег законодательные инициативы о запрете бесплатных порносайтов и сайтов знакомств.