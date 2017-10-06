Милонов о запрете операций по смене пола: Можешь отрезать и пришить себе на лоб

По словам депутата, в Москву едут психически больные люди со всей страны, чтобы сменить пол, и это необходимо остановить.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что внести законопроект о запрете операций по смене пола его побудили обращения граждан. Как рассказал Лайфу парламентарий, на сайте Минздрава стартовало общественное обсуждение по вопросу создания справки о смене пола.

— Это совершеннейшее безумие. Единственные, кто из врачей могут отнестись положительно к данной инициативе, — психиатры. Сменить пол невозможно. Это знают и фельдшер, и ветеринар. Это мракобесие, которое предлагается либеральным лобби. Пощёчина конституционному строю РФ. Безусловно, это действие неолиберальных технологий в нашей стране. Пол поменять нельзя. Ты можешь отрезать и пришить на лоб то, что отрезал внизу, — заявил депутат.

Как отметил Виталий Милонов, все коллеги по нижней палате парламента эту инициативу уже поддержали.

— Чем длиннее кокаиновые дороги в Москве, тем больше операций по смене пола. В Москве это часто делают. Сюда едут психи со всей страны, барыги, бывшие врачи, потерявшие честь и достоинство, — считает Милонов.

Депутат рассчитывает, что законопроект будет принят в кратчайшие сроки.