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Регион
Опубликовано 9 октября 2017, 09:21

Playerunknown's Battlegrounds установила новый рекорд

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Разработчики многопользовательского шутера отчитались о новом показателе продаж в Steam.

Студия Bluehole сообщила о новой планке для Playerunknown's Battlegrounds. Многопользовательский шутер разошёлся тиражом в 13 миллионов проданных копий.

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Playerunknown's Battlegrounds купили 13 миллионов человек

Фото © Bluehole Studio

Следующий важный показатель для Playerunknown's Battlegrounds — 2 миллиона активных пользователей. 7 октября игру запустили одновременно 1 996 196 человек.

Playerunknown's Battlegrounds находится в раннем доступе Steam с 23 марта 2017 года. До конца года игра должна выйти на Xbox One.

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Сергей Сурепин
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