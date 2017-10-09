Playerunknown's Battlegrounds установила новый рекорд

Разработчики многопользовательского шутера отчитались о новом показателе продаж в Steam.

Студия Bluehole сообщила о новой планке для Playerunknown's Battlegrounds. Многопользовательский шутер разошёлся тиражом в 13 миллионов проданных копий.

Playerunknown's Battlegrounds купили 13 миллионов человек Фото © Bluehole Studio

Следующий важный показатель для Playerunknown's Battlegrounds — 2 миллиона активных пользователей. 7 октября игру запустили одновременно 1 996 196 человек.