Playerunknown's Battlegrounds установила новый рекорд
Фото © Bluehole Studio
Разработчики многопользовательского шутера отчитались о новом показателе продаж в Steam.
Студия Bluehole сообщила о новой планке для Playerunknown's Battlegrounds. Многопользовательский шутер разошёлся тиражом в 13 миллионов проданных копий.
Playerunknown's Battlegrounds купили 13 миллионов человек
Фото © Bluehole Studio
Следующий важный показатель для Playerunknown's Battlegrounds — 2 миллиона активных пользователей. 7 октября игру запустили одновременно 1 996 196 человек.
Playerunknown's Battlegrounds находится в раннем доступе Steam с 23 марта 2017 года. До конца года игра должна выйти на Xbox One.