Агент Шумахера подарил фанатам ложную надежду на выздоровление спортсмена

Некоторые поклонники Михаэля Шумахера считают, что спортсмен наконец-то пошёл на поправку. Поводом для этого послужили слова его агента Сабины Кем, которая прокомментировала планы о создании музея в честь немецкого автогонщика, сообщает Mirror.

За многие годы своей карьеры Михаэль сохранил автомобили, свои костюмы и шлемы. В глубине души мы всегда планировали сделать их доступными для общественности

Фанаты обратили внимание на использованное агентом слово "мы". По их мнению, это означает, что Шумахер был в достаточно хорошем состоянии, чтобы принять участие в обсуждении идеи. Впрочем, о сегодняшнем самочувствии гонщика практически ничего не известно. Общаясь с журналистами в прошлом году, Сабина заявила, что здоровье Шумахера не является общественным вопросом, поэтому дальнейших комментариев о его состоянии ожидать не стоит.