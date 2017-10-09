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Регион
Опубликовано 9 октября 2017, 11:50

Агент Шумахера подарил фанатам ложную надежду на выздоровление спортсмена

В последнем интервью агента поклонники увидели намёк на то, что спортсмен пошёл на поправку.

Фото &copy; Соцсети

Фото © Соцсети

Некоторые поклонники Михаэля Шумахера считают, что спортсмен наконец-то пошёл на поправку. Поводом для этого послужили слова его агента Сабины Кем, которая прокомментировала планы о создании музея в честь немецкого автогонщика, сообщает Mirror.

За многие годы своей карьеры Михаэль сохранил автомобили, свои костюмы и шлемы. В глубине души мы всегда планировали сделать их доступными для общественности

Сабина Кем

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Фанаты обратили внимание на использованное агентом слово "мы". По их мнению, это означает, что Шумахер был в достаточно хорошем состоянии, чтобы принять участие в обсуждении идеи. Впрочем, о сегодняшнем самочувствии гонщика практически ничего не известно. Общаясь с журналистами в прошлом году, Сабина заявила, что здоровье Шумахера не является общественным вопросом, поэтому дальнейших комментариев о его состоянии ожидать не стоит.

Напомним, в 2013 году, отдыхая на горнолыжном курорте, Михаэль Шумахер получил серьёзнейшую травму головы. Гонщик находится в собственном доме в Швейцарии, где врачи уже несколько лет усиленно борются за его выздоровление.

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Мария Иванова
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