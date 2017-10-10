В Госдуме призвали не питать иллюзий по поводу Эрдогана и его слов о Крыме

Ранее на его заявление отреагировали власти республики, предположив, что турецкий лидер просто "подыграл" Порошенко.

В Госдуме заявили, что Турция никогда не была на стороне Москвы в вопросе воссоединения Крыма с Россией. Подобный комментарий последовал после слов президента Турции об "украинском" статусе полуострова.

— В вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России. Это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики, — отметил в разговоре с RT первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Парламентарий добавил, что после воссоединения Крыма с Россией у проживающих на территории полуострова татар нет никаких проблем, а крымско-татарский язык признан одним из государственных языков республики.