В Госдуме призвали не питать иллюзий по поводу Эрдогана и его слов о Крыме
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Ранее на его заявление отреагировали власти республики, предположив, что турецкий лидер просто "подыграл" Порошенко.
В Госдуме заявили, что Турция никогда не была на стороне Москвы в вопросе воссоединения Крыма с Россией. Подобный комментарий последовал после слов президента Турции об "украинском" статусе полуострова.
— В вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России. Это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики, — отметил в разговоре с RT первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Парламентарий добавил, что после воссоединения Крыма с Россией у проживающих на территории полуострова татар нет никаких проблем, а крымско-татарский язык признан одним из государственных языков республики.
Напомним, глава Турции Реджеп Эрдоган во время своего визита в Киев заявил, что "по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины" и не признаёт присоединение полуострова Крым к России. Власти республики предположили, что турецкий лидер не был до конца честен в беседе с украинским коллегой, а лишь "подыграл" ему.