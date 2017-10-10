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Регион
Опубликовано 10 октября 2017, 20:44

Максакова не считает Кремль причастным к убийству Вороненкова

Бывший депутат Госдумы Мария Максакова. Фото: &copy; РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Мария Максакова. Фото: © РИА Новости

Певица согласна с версией следствия, что убийство её супруга заказал бывший гражданский муж Владимир Тюрин.

Бывший депутат Государственной думы Мария Максакова уверена, что версия о причастности Кремля к кончине её мужа Дениса Вороненкова несостоятельна. Она сказала об этом в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

— Я всегда говорила, кто Кремль не имеет никакого отношения. Путину это было совершено не нужно и неинтересно, — сказала Максакова.

Она согласна с версией следствия, согласно которой убийство заказал вор в законе, её бывший гражданский муж Владимир Тюрин. Раньше она заявляла, что не верит в это.

— То, что вам кажется версией, — это не домыслы и не версии, это то, что уже доказано следствием и передано в суд, поэтому с этим вам придётся как-то мириться, — отметила она. — То, что Тюрин является заказчиком этого преступления, — установленный факт.

Женщина утверждает, что после расставания бывший гражданский муж относился к ней с неприязнью. Сам же он якобы называл обвинения в убийстве бредом.

Дениса Вороненкова, бывшего депутата Госдумы от КПРФ, застрелили 23 марта в Киеве. Вместе с женой он переехал на Украину в 2016 году и заявил о получении гражданства этой страны.

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Татьяна Абрикосова
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