Разработчики компьютерной игры о Бэтмене удалили из неё фото убитого посла РФ
В компании публично извинились за использование в игре фото с места убийства Андрея Карлова.
Компания Telltale заявила об удалении фотографии убитого в Турции российского посла Андрея Карлова из разрабатываемой ей игры про Бэтмена. Кроме того, разработчики извинились за данный инцидент, сообщил посвящённый компьютерным играм портал Gamasutra.
— Мы сожалеем о данном инциденте и предпринимаем соответствующие действия внутри компании, чтобы в будущем продолжать поддерживать наши высокие стандарты продукции и контроль качества, — цитирует слова представителей Telltale портал.
I CAN'T— SteeScribbles (@SteeScribbles) 5 октября 2017 г.
I JUST CANSNDFJKHYRE pic.twitter.com/w2W00tHJFQ
Как ранее сообщал Лайф, российский МИД сообщил, что не допустит использования фотографии убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова в компьютерной игре и будет добиваться её удаления.