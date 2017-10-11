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Регион
Опубликовано 11 октября 2017, 10:22

Разработчики компьютерной игры о Бэтмене удалили из неё фото убитого посла РФ

В компании публично извинились за использование в игре фото с места убийства Андрея Карлова.

Компания Telltale заявила об удалении фотографии убитого в Турции российского посла Андрея Карлова из разрабатываемой ей игры про Бэтмена. Кроме того, разработчики извинились за данный инцидент, сообщил посвящённый компьютерным играм портал Gamasutra.

— Мы сожалеем о данном инциденте и предпринимаем соответствующие действия внутри компании, чтобы в будущем продолжать поддерживать наши высокие стандарты продукции и контроль качества, — цитирует слова представителей Telltale портал.

Как ранее сообщал Лайф, российский МИД сообщил, что не допустит использования фотографии убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова в компьютерной игре и будет добиваться её удаления.

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Алексей Гладких
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