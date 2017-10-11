Разработчики компьютерной игры о Бэтмене удалили из неё фото убитого посла РФ

В компании публично извинились за использование в игре фото с места убийства Андрея Карлова.

Компания Telltale заявила об удалении фотографии убитого в Турции российского посла Андрея Карлова из разрабатываемой ей игры про Бэтмена. Кроме того, разработчики извинились за данный инцидент, сообщил посвящённый компьютерным играм портал Gamasutra.

— Мы сожалеем о данном инциденте и предпринимаем соответствующие действия внутри компании, чтобы в будущем продолжать поддерживать наши высокие стандарты продукции и контроль качества, — цитирует слова представителей Telltale портал.