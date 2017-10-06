МИД будет добиваться удаления фото убитого посла Карлова из компьютерной игры

Андрея Карлова застрелили в декабре 2016 года на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" в Анкаре.

Представители Министерства иностранных дел России будут добиваться удаления из компьютерной игры о Бэтмене изображений с погибшим послом России в Турции Андреем Карловым. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

— Сделаем всё, чтобы фотография была исключена, — цитирует РИА "Новости" Захарову.

Ранее Лайф сообщал, что пользователь "Твиттера" под псевдонимом Bro Team Pill обратил внимание, что в новом эпизоде Batman: The Enemy Within разработчики использовали фотографию Карлова.

Посол России в Анкаре был убит 19 декабря 2016 года во время своего выступления на открытии фотовыставки. Убийцей Карлова оказался Мевлют Мерт Алтынташ. Преступника ликвидировали сразу после убийства.