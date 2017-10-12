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Опубликовано 12 октября 2017, 14:39

Mass Effect: Andromeda станет бесплатной для подписчиков сервисов EA

Компания EA объявила, что научно-фантастическая игра Mass Effect: Andromeda вскоре будет доступна для подписчиков бесплатно.

Подписчики Origin Access и EA Access на PC и Xbox One соответственно вскоре смогут загрузить Mass Effect: Andromeda для этих платформ без дополнительной платы. Также подборку бесплатных игр пополнит хоррор Dead Space 3.

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Mass Effect: Andromeda станет бесплатной для подписчиков сервисов EA

Фото: © Flickr/BagoGames

Кроме того, подписчики сервисов EA получат 10-часовой доступ к грядущим новинкам компании, шутеру Star Wars: Battlefront II и гоночной игре Need for Speed: Payback. Точные даты, когда эти игры станут доступны, будут сообщены позже.

После выхода в марте этого года Mass Effect: Andromeda столкнулась с волной негативных отзывов от игроков, связанных с недоделанностью игры. Впоследствии студия BioWare, создавшая Andromeda, отменила запланированные сюжетные дополнения для игры.

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Станислав Погорский
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