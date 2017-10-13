Креативный директор серии Dragon Age покинул BioWare

Майк проработал в BioWare 14 лет и успел поучаствовать в разработке Jade Empire, Mass Effect и Dragon Age. Лейдлоу сообщил, что для него настало время двигаться дальше. Сейчас он планирует провести время за прохождением игр, впечатлениями от которых он будет делиться со своими подписчиками в Twitter и Twitch. Майк выразил благодарность всем своим коллегам и поклонникам игр BioWare.

Не так давно в Сети появились слухи, что BioWare уже начала разработку следующей части серии Dragon Age. Тем не менее официально компания ничего не анонсировала.