Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября 2017, 14:29

Креативный директор серии Dragon Age покинул BioWare

Один из ключевых сотрудников студии BioWare официально объявил о своём уходе из компании.

Фото: &copy; facebook/GamesIndustry International

Фото: © facebook/GamesIndustry International

Креативный директор Dragon Age Майк Лейдлоу покинул канадскую студию BioWare. О своём уходе он сообщил через личный аккаунт в "Твиттере".

Майк проработал в BioWare 14 лет и успел поучаствовать в разработке Jade Empire, Mass Effect и Dragon Age. Лейдлоу сообщил, что для него настало время двигаться дальше. Сейчас он планирует провести время за прохождением игр, впечатлениями от которых он будет делиться со своими подписчиками в Twitter и Twitch. Майк выразил благодарность всем своим коллегам и поклонникам игр BioWare.

Не так давно в Сети появились слухи, что BioWare уже начала разработку следующей части серии Dragon Age. Тем не менее официально компания ничего не анонсировала.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • masseffect
  • dragonage
  • bioware
  • ea
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar