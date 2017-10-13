Креативный директор серии Dragon Age покинул BioWare
Один из ключевых сотрудников студии BioWare официально объявил о своём уходе из компании.
Креативный директор Dragon Age Майк Лейдлоу покинул канадскую студию BioWare. О своём уходе он сообщил через личный аккаунт в "Твиттере".
12 октября 2017 г.
Майк проработал в BioWare 14 лет и успел поучаствовать в разработке Jade Empire, Mass Effect и Dragon Age. Лейдлоу сообщил, что для него настало время двигаться дальше. Сейчас он планирует провести время за прохождением игр, впечатлениями от которых он будет делиться со своими подписчиками в Twitter и Twitch. Майк выразил благодарность всем своим коллегам и поклонникам игр BioWare.
Не так давно в Сети появились слухи, что BioWare уже начала разработку следующей части серии Dragon Age. Тем не менее официально компания ничего не анонсировала.