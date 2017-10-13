В Госдуме предложили забросить в США шапочки из фольги и гигантского Пикачу

Таким образом парламентарий иронично прокомментировал сюжет телеканала CNN о якобы попытках России "повлиять на США" с помощью игры Pokemon Go.

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин пошутил, что на следующие президентские выборы в США Россия вырастит огромного Пикачу и забросит его в Штаты вместе с шапочками из фольги.

— Не нужно думать, что подобные американские настроения продиктованы каким-то иррациональным страхом или безумием. В США есть спецслужбы, у спецслужб есть бюджеты, которые напрямую зависят от того, насколько силён их противник. Они денежно заинтересованы в том, чтобы делать из России такого мирового Ктулху, тёмного властителя мира, — заявил депутат РИА "Новости", комментируя сюжет CNN о якобы попытках России "повлиять на США" с помощью игры Pokemon Go.

Горелкин пояснил, что американские спецслужбы обвиняют Россию, чтобы получить финансирование.

— Если они признают, что Россия не могла повлиять на одну из самых старых и устойчивых избирательных систем в мире — американскую, им на борьбу с Россией просто денег не дадут, — считает депутат.

Также Горелкин подчеркнул, что демонизировать Россию — "давняя американская традиция".