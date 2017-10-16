В PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали больше 300 тысяч мошенников
Фото © Bluehole Studio
Статистику обнародовала компания BattlEye — она создала античит-систему, которая используется в шутере.
С запуска PlayerUnknown's Battlegrounds в марте 2017 года в игре заблокировали более 300 тысяч человек. Только за октябрь количество недобросовестных игроков увеличилось почти в два раза.
Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds забанили более 300 тысяч читеров
Фото © Bluehole Studio
В сентябре создатель игры Брендан Грин сообщил о 150 тысячах заблокированных игроков. Только за одни сутки с 12 по 13 сентября разработчики ограничили доступ восьми тысячам пользователей.
Сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds находится в раннем доступе Steam. К концу года ожидается полноценный выход на ПК и Xbox One.