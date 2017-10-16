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Регион
Опубликовано 16 октября 2017, 09:56

В PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали больше 300 тысяч мошенников

Фото &copy; Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Статистику обнародовала компания BattlEye — она создала античит-систему, которая используется в шутере.

С запуска PlayerUnknown's Battlegrounds в марте 2017 года в игре заблокировали более 300 тысяч человек. Только за октябрь количество недобросовестных игроков увеличилось почти в два раза.

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Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds забанили более 300 тысяч читеров

Фото © Bluehole Studio

В сентябре создатель игры Брендан Грин сообщил о 150 тысячах заблокированных игроков. Только за одни сутки с 12 по 13 сентября разработчики ограничили доступ восьми тысячам пользователей.

Сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds находится в раннем доступе Steam. К концу года ожидается полноценный выход на ПК и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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