В PlayerUnknown's Battlegrounds заблокировали больше 300 тысяч мошенников

Статистику обнародовала компания BattlEye — она создала античит-систему, которая используется в шутере.

С запуска PlayerUnknown's Battlegrounds в марте 2017 года в игре заблокировали более 300 тысяч человек. Только за октябрь количество недобросовестных игроков увеличилось почти в два раза.

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds забанили более 300 тысяч читеров Фото © Bluehole Studio

В сентябре создатель игры Брендан Грин сообщил о 150 тысячах заблокированных игроков. Только за одни сутки с 12 по 13 сентября разработчики ограничили доступ восьми тысячам пользователей.