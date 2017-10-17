Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds выпустили финальное обновление игры
По словам разработчиков, версия игры от 16 октября станет последней вплоть до официального выхода шутера.
Фото © Bluehole Studio
Студия Bluehole сообщила об изменениях плана выпуска дополнительного контента до конца 2017 года. Разработчики внесли правки для того, чтобы успеть вовремя выпустить финальную версию PlayerUnknown's Battlegrounds на ПК, а также раннюю версию игры для Game Preview на Xbox One.
Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds прекращают выпускать обновления для игры
Фото © Bluehole Studio
Последнее обновление разработчики выпустили 16 октября. Все остальные изменения доступны будут исключительно на тестовых серверах.
Напомним, авторы PlayerUnknown's Battlegrounds обещали добавить в игру перепрыгивание препятствий.