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Опубликовано 17 октября 2017, 12:33

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds выпустили финальное обновление игры

По словам разработчиков, версия игры от 16 октября станет последней вплоть до официального выхода шутера.

Фото &copy; Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Студия Bluehole сообщила об изменениях плана выпуска дополнительного контента до конца 2017 года. Разработчики внесли правки для того, чтобы успеть вовремя выпустить финальную версию PlayerUnknown's Battlegrounds на ПК, а также раннюю версию игры для Game Preview на Xbox One.

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Разработчики PlayerUnknown's Battlegrounds прекращают выпускать обновления для игры

Фото © Bluehole Studio

Последнее обновление разработчики выпустили 16 октября. Все остальные изменения доступны будут исключительно на тестовых серверах.

Напомним, авторы PlayerUnknown's Battlegrounds обещали добавить в игру перепрыгивание препятствий.

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Сергей Сурепин
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