Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds выпустили финальное обновление игры

Студия Bluehole сообщила об изменениях плана выпуска дополнительного контента до конца 2017 года. Разработчики внесли правки для того, чтобы успеть вовремя выпустить финальную версию PlayerUnknown's Battlegrounds на ПК, а также раннюю версию игры для Game Preview на Xbox One.