Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о потребительском кредите

Заёмщикам, попавшим в трудное финансовое положение, власти предложили сначала оплатить проценты за пользование кредитом, а уже потом — сумму основного долга.

Правительство и Госдума готовятся изменить порядок погашения потребительских кредитов в России. Предлагается установить правило, по которому платёж по потребительскому займу погашается по следующей схеме: в первую очередь погашаются проценты, уже затем — основная сумма долга, и менять эту очерёдность будет запрещено.

В пояснительной записке к документу говорится, что уже сложившаяся практика — когда банки имеют право требовать с граждан сначала неустойку, а уже потом проценты по займу и долг — ставит потребителей в худшее положение по сравнению с предпринимателями.

— Новый подход установит благоприятную для заёмщика очерёдность погашения требований по договору потребительского кредита, позволит без ущемления прав кредиторов повысить правовую защищённость граждан как экономически слабой стороны в договоре и будет способствовать достижению сбалансированности прав обеих сторон, — утверждают разработчики.

Кстати, аналитики компании "Домашние деньги" пришли к выводу, что самыми зависимыми от кредитов оказались россияне с определёнными фамилиями. Так, у россиян с фамилиями Орлов, Кузьмин и Виноградов самый высокий уровень просрочки выплат по микрокредитам.