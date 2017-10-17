В Госдуме сочли провальным план Киева одолеть Черноморский флот "шакальей стаей"

Депутат Дмитрий Белик выразил уверенность, что Киев создаёт так называемый москитный флот для диверсий.

Планы Киева одолеть Черноморский флот с помощью тактики "волчьей стаи" ожидает провал, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика.

— Украина создаёт так называемый москитный флот для диверсий против российских нефтяных вышек и нападения на корабли с государственным флагом РФ, — заявил депутат.

По словам Белика, до конца XIX века такие меры назывались морским разбоем и карались повешением.

— Конечно, вся эта так называемая шакалья стая способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем: через 10–15 минут туда прилетит самолёт типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер, — напомнил депутат.