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Регион
Опубликовано 17 октября 2017, 12:27

В Госдуме сочли провальным план Киева одолеть Черноморский флот "шакальей стаей"

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Депутат Дмитрий Белик выразил уверенность, что Киев создаёт так называемый москитный флот для диверсий.

Планы Киева одолеть Черноморский флот с помощью тактики "волчьей стаи" ожидает провал, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика.

— Украина создаёт так называемый москитный флот для диверсий против российских нефтяных вышек и нападения на корабли с государственным флагом РФ, — заявил депутат.

По словам Белика, до конца XIX века такие меры назывались морским разбоем и карались повешением.

— Конечно, вся эта так называемая шакалья стая способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем: через 10–15 минут туда прилетит самолёт типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер, — напомнил депутат.

Ранее Лайф сообщал, что командование Военно-морских сил Украины намерено применить против российского Черноморского флота тактику, известную как "волчья стая". Такая тактика исторически заключалась в том, чтобы преследовать корабли противника подводными лодками. К примеру, подобным образом действовало командование подводного флота Германии в период Второй мировой войны.

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Арина Демидова
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