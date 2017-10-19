Корейский политик рассказал об успехах PlayerUnknown's Battlegrounds
Власти страны довольны результатами игры, разработкой которой занимается местная студия.
Конгрессмен из Южной Кореи Ли Дон Суб принёс на заседание Министерства культуры, спорта и туризма золотистую сковородку. С её помощью политик подчеркнул успехи PlayerUnknown's Battlegrounds.
Корейский политик пришёл на заседание с золотистой сковородкой из игры PUBG
Шутер уже несколько месяцев лидирует по продажам и общему количеству игроков. Студия Bluehole, разрабатывающая игру, находится в Сеуле — столице Южной Кореи.
Сейчас игра находится в раннем доступе Steam. До конца года выйдет полная версия шутера, а также она станет доступна на Xbox One.