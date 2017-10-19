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Опубликовано 19 октября 2017, 15:55

Корейский политик рассказал об успехах PlayerUnknown's Battlegrounds

Власти страны довольны результатами игры, разработкой которой занимается местная студия.

Фото &copy; Gukje News

Фото © Gukje News

Конгрессмен из Южной Кореи Ли Дон Суб принёс на заседание Министерства культуры, спорта и туризма золотистую сковородку. С её помощью политик подчеркнул успехи PlayerUnknown's Battlegrounds.

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Корейский политик пришёл на заседание с золотистой сковородкой из игры PUBG

Фото © Gukje News

Шутер уже несколько месяцев лидирует по продажам и общему количеству игроков. Студия Bluehole, разрабатывающая игру, находится в Сеуле — столице Южной Кореи.

Сейчас игра находится в раннем доступе Steam. До конца года выйдет полная версия шутера, а также она станет доступна на Xbox One.

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Сергей Сурепин
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