Корейский политик рассказал об успехах PlayerUnknown's Battlegrounds

Конгрессмен из Южной Кореи Ли Дон Суб принёс на заседание Министерства культуры, спорта и туризма золотистую сковородку. С её помощью политик подчеркнул успехи PlayerUnknown's Battlegrounds.

Корейский политик пришёл на заседание с золотистой сковородкой из игры PUBG Фото © Gukje News

Шутер уже несколько месяцев лидирует по продажам и общему количеству игроков. Студия Bluehole, разрабатывающая игру, находится в Сеуле — столице Южной Кореи.