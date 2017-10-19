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Регион
Опубликовано 19 октября 2017, 19:43

Как мёртвому припарка? Фернандо Алонсо останется в McLaren ещё на один сезон

Фото: &copy; Reuters

Фото: © Reuters

Команда "Формулы-1" официально объявила о продлении контракта с двукратным чемпионом мира из Испании.

36-летний испанец будет выступать за McLaren ещё как минимум один сезон. Весьма вероятно, что на выбор Алонсо повлияла смена поставщика мотора в следующем сезоне. Вместо провалившейся "Хонды" партнёром команды станет "Рено".

— Сердце всегда говорило мне, что надо остаться, здесь я чувствую себя как дома. Я счастлив выступать за McLaren. У нас есть технические и финансовые возможности выигрывать гонки и титулы, — прокомментировал событие Алонсо.

Британская конюшня сопроводила новость следующим видеороликом.

В нынешнем сезоне команда, некогда доминировавшая в "Формуле-1", занимает 9-е из 10 мест в Кубке конструкторов.

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Дмитрий Кузнецов
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