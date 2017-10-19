Как мёртвому припарка? Фернандо Алонсо останется в McLaren ещё на один сезон
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Команда "Формулы-1" официально объявила о продлении контракта с двукратным чемпионом мира из Испании.
36-летний испанец будет выступать за McLaren ещё как минимум один сезон. Весьма вероятно, что на выбор Алонсо повлияла смена поставщика мотора в следующем сезоне. Вместо провалившейся "Хонды" партнёром команды станет "Рено".
— Сердце всегда говорило мне, что надо остаться, здесь я чувствую себя как дома. Я счастлив выступать за McLaren. У нас есть технические и финансовые возможности выигрывать гонки и титулы, — прокомментировал событие Алонсо.
Британская конюшня сопроводила новость следующим видеороликом.
В нынешнем сезоне команда, некогда доминировавшая в "Формуле-1", занимает 9-е из 10 мест в Кубке конструкторов.