Как мёртвому припарка? Фернандо Алонсо останется в McLaren ещё на один сезон

Команда "Формулы-1" официально объявила о продлении контракта с двукратным чемпионом мира из Испании.

36-летний испанец будет выступать за McLaren ещё как минимум один сезон. Весьма вероятно, что на выбор Алонсо повлияла смена поставщика мотора в следующем сезоне. Вместо провалившейся "Хонды" партнёром команды станет "Рено".

— Сердце всегда говорило мне, что надо остаться, здесь я чувствую себя как дома. Я счастлив выступать за McLaren. У нас есть технические и финансовые возможности выигрывать гонки и титулы, — прокомментировал событие Алонсо.

Британская конюшня сопроводила новость следующим видеороликом.