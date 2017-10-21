"Самый быстрый человек" Усэйн Болт начнёт карьеру футболиста в 2018 году
Усэйн Болт. Фото © РИА Новости/Антон Денисов
Ямайский бегун рассказал, что получил много предложений от различных футбольных клубов.
Бегун на спринтерские дистанции из Ямайки, имеющий статус самого быстрого человека на планете, Усэйн Болт заявил о желании начать карьеру футболиста в следующем году. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
— Я бы с удовольствием начал играть в футбол сейчас, после завершения моей карьеры в лёгкой атлетике. К сожалению, в августе я получил травму подколенного сухожилия, поэтому смогу играть только в 2018 году, — заявил Болт.
По словам Болта, многие футбольные клубы уже потянулись к нему с предложениями. Бегун рассказал также, что много играл в футбол зимой на Ямайке.
— Тренер был не слишком мной доволен, — признаётся спортсмен.
Болт является 11-кратным чемпионом мира. На его счету действующие рекорды мира в дистанции на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19). В августе бегун сообщил о завершении спортивной карьеры.