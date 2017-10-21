"Самый быстрый человек" Усэйн Болт начнёт карьеру футболиста в 2018 году

Ямайский бегун рассказал, что получил много предложений от различных футбольных клубов.

Бегун на спринтерские дистанции из Ямайки, имеющий статус самого быстрого человека на планете, Усэйн Болт заявил о желании начать карьеру футболиста в следующем году. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

— Я бы с удовольствием начал играть в футбол сейчас, после завершения моей карьеры в лёгкой атлетике. К сожалению, в августе я получил травму подколенного сухожилия, поэтому смогу играть только в 2018 году, — заявил Болт.

По словам Болта, многие футбольные клубы уже потянулись к нему с предложениями. Бегун рассказал также, что много играл в футбол зимой на Ямайке.

— Тренер был не слишком мной доволен, — признаётся спортсмен.