Квят: На Гран-при США была моя лучшая гонка в сезоне

23-летний российский гонщик прокомментировал своё выступление в Остине, которое, по информации ряда СМИ, может стать последним для него в "Формуле-1".

На этом гоночном уик-энде Даниил Квят в третий раз в этом сезоне смог финишировать в очковой зоне. Гонщик Toro Rosso занял десятое место и тем самым заработал один балл. Теперь у Квята пять очков.

— Бесспорно, это была моя лучшая гонка в сезоне, — отметил Даниил. — Рад результату. Я сделал всё, что в моих силах. Также получил удовольствие от выступления! Гонка была чистая и великолепная. Наша команда проделала отличную работу. Теперь у нас новые задачи.

На вопрос о встрече с руководством Toro Rosso по поводу своего будущего он ответил так:

— Прошу, не задавайте мне вопросов на эту тему. Когда я проведу встречу, вы всё узнаете. Обещаю, — сказал Квят.