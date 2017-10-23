Ферстаппен: В "Формуле-1" меня постоянно штрафует какой-то даун!

— Этот даун из офиса судей всё время наказывает меня. Сначала в Мексике, теперь в США, — сказал гонщик в эфире голландского телеканала Ziggo Sport.

Сына поддержал и его отец Йос Ферстаппен, долгое время выступавший в "Формуле-1":

— Я только что говорил с Микой Сало (один из судей, экс-пилот "Формулы-1". — Прим. Лайфа). Он сказал, что решение принимал директор FIA Чарли Уайтинг. Если так, его надо немедленно уволить, — заявил Ферстаппен-старший в эфире того же канала.