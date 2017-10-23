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Регион
Опубликовано 23 октября 2017, 14:46

Ферстаппен: В "Формуле-1" меня постоянно штрафует какой-то даун!

Фото: &copy; Reuters/Toru Hanai

Фото: © Reuters/Toru Hanai

Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен жёстко прокомментировал лишение третьего места на Гран-при США после спорного обгона Кими Райкконена.

— Этот даун из офиса судей всё время наказывает меня. Сначала в Мексике, теперь в США, — сказал гонщик в эфире голландского телеканала Ziggo Sport.

Сына поддержал и его отец Йос Ферстаппен, долгое время выступавший в "Формуле-1":

Я только что говорил с Микой Сало (один из судей, экс-пилот "Формулы-1". — Прим. Лайфа). Он сказал, что решение принимал директор FIA Чарли Уайтинг. Если так, его надо немедленно уволить, — заявил Ферстаппен-старший в эфире того же канала.

Спорный момент произошёл на последнем круге гонки в Техасе. Прорвавшийся с 16-го стартового места Ферстаппен за несколько поворотов до финиша отобрал у Райкконена место на подиуме, но при обгоне заехал всеми четырьмя колёсами на бордюр.

В итоге судьи прибавили к его результату 5 штрафных секунд. О решении голландцу было сообщено прямо перед выходом на пьедестал.

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Дмитрий Кузнецов
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