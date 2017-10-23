Ферстаппен: В "Формуле-1" меня постоянно штрафует какой-то даун!
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Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен жёстко прокомментировал лишение третьего места на Гран-при США после спорного обгона Кими Райкконена.
— Этот даун из офиса судей всё время наказывает меня. Сначала в Мексике, теперь в США, — сказал гонщик в эфире голландского телеканала Ziggo Sport.
Сына поддержал и его отец Йос Ферстаппен, долгое время выступавший в "Формуле-1":
— Я только что говорил с Микой Сало (один из судей, экс-пилот "Формулы-1". — Прим. Лайфа). Он сказал, что решение принимал директор FIA Чарли Уайтинг. Если так, его надо немедленно уволить, — заявил Ферстаппен-старший в эфире того же канала.
Спорный момент произошёл на последнем круге гонки в Техасе. Прорвавшийся с 16-го стартового места Ферстаппен за несколько поворотов до финиша отобрал у Райкконена место на подиуме, но при обгоне заехал всеми четырьмя колёсами на бордюр.
В итоге судьи прибавили к его результату 5 штрафных секунд. О решении голландцу было сообщено прямо перед выходом на пьедестал.
RT Mattzel89: Curb your enthusiasm, Max... #USGP #Verstappen #Raikkonen pic.twitter.com/xgHuvqxT9D— Hamiltoniest (@GhatiyaDriver) 22 октября 2017 г.