Экс-менеджер Виталия Петрова: У Red Bull нет альтернативы Квяту в "Формуле-1"

Экс-менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова и телекомментатор Оксана Косаченко в интервью Лайфу оценила перспективы Даниила Квята в "Формуле-1" после попадания в очки на Гран-при США.

— Квят вернулся и впервые с мая набрал очки. Это значит, что он останется в "Формуле-1" на следующий сезон?

— Сам Даня сказал, что это его лучшая гонка в сезоне, он провёл её действительно ровно, не дёргался. Потом, не будем забывать, что в США Квят получил шасси, на котором ездил его партнёр Карлос Сайнс, может быть, этот фактор свою роль сыграл. В целом мне кажется шумиха вокруг него преувеличенной. Сам руководитель молодёжной программы Red Bull доктор Хельмут Марко говорит, что у них сейчас дыра, нет пилотов, которых они могли бы попробовать на таком высоком уровне. Так что зачем кого-то звать, когда есть опытный человек, которого знает коллектив? Квяту в данном случае нет альтернативы.

— Вы сказали про шасси Сайнса. По ходу работы Даниила в Toro Rosso не раз болельщики высказывали мнение, что к испанцу относились лучше. Верите в эту своеобразную "теорию заговора"?

— Нет, конечно, странно это слышать. Отношение там было одинаковое к обоим. Это не Mercedes, где открыто говорят, что есть ведущий пилот и есть второй.

— На чьей стороне вы в скандале между Ферстаппеном и Райкконеном?

— Ферстаппен совершил красивый манёвр, должен был быть на подиуме. Его судьи как-то затёрли, постоянно штрафуют. А самое забавное в этот раз — что его отвели на подиум, а потом сказали: нет, парень, давай обратно. Но, думаю, справедливость восторжествует, пилотирует он здорово, и свои подиумы у него ещё будут.