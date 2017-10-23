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Регион
Опубликовано 23 октября 2017, 20:01

Квят пропустит следующую гонку "Формулы-1" по решению команды

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Команда "Формулы-1" Toro Rosso опубликовала состав на предстоящий Гран-при Мексики.

На старт выйдут француз Пьер Гасли и новозеландец Брэндон Хартли. Таким образом, россиянин Даниил Квят пропустит свой третий этап в сезоне 2017 года.

На прошедшем в воскресенье Гран-при США Даниил Квят впервые с мая финишировал в очковой зоне и назвал гонку лучшей в сезоне. Однако, по-видимому, руководство Toro Rosso оптимизм россиянина не разделило.

Напомним, ранее Квят пропустил два этапа нынешнего сезона в Малайзии и Японии в связи со слабыми выступлениями. О составе команды на Гран-при Бразилии и Абу-Даби в заявлении команды ничего не говорится.

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Дмитрий Кузнецов
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