Квят пропустит следующую гонку "Формулы-1" по решению команды

На старт выйдут француз Пьер Гасли и новозеландец Брэндон Хартли. Таким образом, россиянин Даниил Квят пропустит свой третий этап в сезоне 2017 года.

На прошедшем в воскресенье Гран-при США Даниил Квят впервые с мая финишировал в очковой зоне и назвал гонку лучшей в сезоне. Однако, по-видимому, руководство Toro Rosso оптимизм россиянина не разделило.

Напомним, ранее Квят пропустил два этапа нынешнего сезона в Малайзии и Японии в связи со слабыми выступлениями. О составе команды на Гран-при Бразилии и Абу-Даби в заявлении команды ничего не говорится.