Квят пропустит следующую гонку "Формулы-1" по решению команды
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Команда "Формулы-1" Toro Rosso опубликовала состав на предстоящий Гран-при Мексики.
На старт выйдут француз Пьер Гасли и новозеландец Брэндон Хартли. Таким образом, россиянин Даниил Квят пропустит свой третий этап в сезоне 2017 года.
Scuderia Toro Rosso’s Driver Line-Up for the upcoming 2017 Mexican Grand Prix will be formed by the following pairing: Pierre Gasly and Brendon Hartley pic.twitter.com/2SRSICu8K9— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 23 октября 2017 г.
На прошедшем в воскресенье Гран-при США Даниил Квят впервые с мая финишировал в очковой зоне и назвал гонку лучшей в сезоне. Однако, по-видимому, руководство Toro Rosso оптимизм россиянина не разделило.
Напомним, ранее Квят пропустил два этапа нынешнего сезона в Малайзии и Японии в связи со слабыми выступлениями. О составе команды на Гран-при Бразилии и Абу-Даби в заявлении команды ничего не говорится.