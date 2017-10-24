Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds ужесточили наказание за выход из синей зоны

По всей видимости, разработчики планируют избавиться от популярной у многих пользователей тактики.

Студия Bluehole выпустила последнее на данный момент обновление для тестовых серверов PlayerUnknown's Battlegrounds. Разработчики увеличили урон, который получают игроки во время нахождения за пределами синей области.

В PlayerUnknown's Battlegrounds увеличили урон за выход из синей зоны Фото © Bluehole Studio

Согласно правилам многопользовательского шутера, после начала раунда каждые несколько минут на карте отмечается доступная для игры территория, после чего зона, обозначенная синим цветом, постепенно уменьшается до обозначенных границ. Если игроки остаются за её пределами, у них постепенно отнимается здоровье.