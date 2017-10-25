МИД РФ назвал возможной встречу Путина и Абэ на саммите АТЭС
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Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на саммите АТЭС возможна, данный вопрос прорабатывается, рассказал журналистам заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.
— Такая встреча возможна, сейчас прорабатываем этот вопрос, — отметил он.
Саммит АТЭС пройдёт во вьетнамском городе Дананге 10–11 ноября. Российский лидер планирует посетить Вьетнам. Ранее данную информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.