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Регион
Опубликовано 25 октября 2017, 11:49

Квят больше не проведёт ни одной гонки за Toro Rosso в этом сезоне

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: © REUTERS/Maxim Shemetov

Об этом сказал советник Red Bull Хельмут Марко в интервью немецкому изданию Bild.

— Даниил Квят больше не вернётся в команду. К сожалению, мы не видим его в команде относительно долгосрочной перспективы. До конца сезона в Toro Rosso будут ездить Пьер Гасли и Брендон Хартли. Что будет дальше, посмотрим, — сказал Марко.

Напомним, что единственный российский гонщик, Даниил Квят, выступает в "Формуле-1" с 2013 года. Дебютировал он за Toro Rosso, а затем его перевели в команду Red Bull, которую он представлял в сезоне-2015. В 2016 году после четырёх гонок его вновь перевели в Toro Rosso.

Ранее сообщалось, что будущее Квята решится в конце октября. Однако официальных заявлений пока не было.

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Галина Глазко
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