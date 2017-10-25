Квят больше не проведёт ни одной гонки за Toro Rosso в этом сезоне

Об этом сказал советник Red Bull Хельмут Марко в интервью немецкому изданию Bild.

— Даниил Квят больше не вернётся в команду. К сожалению, мы не видим его в команде относительно долгосрочной перспективы. До конца сезона в Toro Rosso будут ездить Пьер Гасли и Брендон Хартли. Что будет дальше, посмотрим, — сказал Марко.

Напомним, что единственный российский гонщик, Даниил Квят, выступает в "Формуле-1" с 2013 года. Дебютировал он за Toro Rosso, а затем его перевели в команду Red Bull, которую он представлял в сезоне-2015. В 2016 году после четырёх гонок его вновь перевели в Toro Rosso.