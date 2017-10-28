Команда Red Bull рассталась с Даниилом Квятом

Нынешний сезон должны завершить гонщики новозеландец Брендон Хартли и француз Пьер Гасли.

Руководство команды "Формулы-1" Red Bull решило отказаться от сотрудничества с российским пилотом Даниилом Квятом. Об этом сообщает Auto Motor und Sport, ссылаясь на советника Red Bull по автоспорту Хельмута Марко.

— Мы расстались с ним. Недостаточно проводить одну хорошую гонку за сезон, — объяснил Марко.

Нынешний сезон будут заканчивать гонщики новозеландец Брендон Харлти и француз Пьер Гасли.

Сообщается, что Даниил Квят также не получит место в составе Toro Rosso, являющейся дочерней командой Red Bull. Полот выступал за эту команду с 2016 года.