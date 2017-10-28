Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября 2017, 11:45

Команда Red Bull рассталась с Даниилом Квятом

Пилот Даниил Кват. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Пилот Даниил Кват. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Нынешний сезон должны завершить гонщики новозеландец Брендон Хартли и француз Пьер Гасли.

Руководство команды "Формулы-1" Red Bull решило отказаться от сотрудничества с российским пилотом Даниилом Квятом. Об этом сообщает Auto Motor und Sport, ссылаясь на советника Red Bull по автоспорту Хельмута Марко.

— Мы расстались с ним. Недостаточно проводить одну хорошую гонку за сезон, — объяснил Марко.

Нынешний сезон будут заканчивать гонщики новозеландец Брендон Харлти и француз Пьер Гасли.

Сообщается, что Даниил Квят также не получит место в составе Toro Rosso, являющейся дочерней командой Red Bull. Полот выступал за эту команду с 2016 года.

В сентябре Toro Rosso сообщили, что Даниил Квят не будет представлять команду в двух гонках нынешнего сезона. Однако, когда пилот Карлос Сайнс ушёл в Renault, было принято решение о возвращении россиянина. Последней гонкой с участием Даниила Квята стал Гран-при США, проходивший с 20 по 22 октября.

BannerImage
Татьяна Абрикосова
  • Новости
  • Даниил Квят
  • Формула-1
  • redbull
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar