Квят сохраняет шансы остаться в "Формуле-1"
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
По информации издания Auto Motor und Sport, 23-летний российский автогонщик может стать третьим пилотом в команде Force India.
Даниил Квят в Force India может заменить 21-летнего французского пилота — Эстебана Окона. Француз намерен покинуть команду по завершении сезона 2018, чтобы перейти в команду Mercedes.
Руководство Force India знает о скорых переменах и уже готово начать поиски резервного пилота, который после ухода Окона может стать основным.
Как сообщает Auto Motor und Sport, ссылаясь на собственные источники, Квят входит в список возможных кандидатов.
Напомним, ранее стало известно, что руководство Red Bull прекратило сотрудничество с Даниилом Квятом.