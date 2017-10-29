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Регион
Опубликовано 29 октября 2017, 15:14

Квят сохраняет шансы остаться в "Формуле-1"

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

По информации издания Auto Motor und Sport, 23-летний российский автогонщик может стать третьим пилотом в команде Force India.

Даниил Квят в Force India может заменить 21-летнего французского пилота — Эстебана Окона. Француз намерен покинуть команду по завершении сезона 2018, чтобы перейти в команду Mercedes.

Руководство Force India знает о скорых переменах и уже готово начать поиски резервного пилота, который после ухода Окона может стать основным.

Как сообщает Auto Motor und Sport, ссылаясь на собственные источники, Квят входит в список возможных кандидатов.

Напомним, ранее стало известно, что руководство Red Bull прекратило сотрудничество с Даниилом Квятом.

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Иван Линник
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